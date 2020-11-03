3 Kasım 2020 Salı 31293 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 Kasım 2020 Salı 31293 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

03.11.2020 08:02 | Son Güncelleme: 03.11.2020 08:05
3 Kasım 2020 Salı 31293 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 3 Kasım günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 3 Kasım 2020 ve 31293 sayılı Resmi Gazete...

3 Kasım tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 92 sayfadan oluşan 3 Kasım 2020 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31293 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2016/7302 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2020 Tarihli ve 2017/23696 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete tamamı...

İlgili Haberler

2 Kasım 2020 Pazartesi 31292 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
2 Kasım 2020 Pazartesi 31292 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
2020 29 Ekim tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi?
2020 29 Ekim tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi?
Günlük burç yorumları: 3 Kasım Salı burç yorumları
Günlük burç yorumları: 3 Kasım Salı burç yorumları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Deniz Seki Türkan Şoray Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Samatta Tamer Tuna Adem Ljajic Josef De Souza
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 Kasım 2020 Salı 31293 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 08:05:22. #1.15#
title