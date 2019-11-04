3 Kasım 2019 Haberleri
3 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
04.11.2019 00:18
- Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz
- Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk, yaz aylarının özlemini yaşıyor
- Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan sırt dekolteli efsane poz: Beğeni yağmuruna tutuldu!
- Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken 'Öldürün beni' diye bağırdı
- Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
- Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
- Aydın'da mantar kabusu: 3 kadının da durumu ağır!
- Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
- Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
- Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı!
- Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
- Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
- AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
- Oyuncu Emre Kınay, neden CHP'nin kalesi Kadıköy'den Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı: 30 yıldır iyi yönetilemiyor
- Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıklıkları 2 ile 4 derece artacak
- Elazığ ve Muğla'da vatandaşları tedirgin eden art arda deprem!
- Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu
- Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
- HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi!
- Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!
- MSB'den iddialara yalanlama: Sivil kuruluşlara ateş açıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor
- Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı!
- ABD'nin terör raporunda YPG'nin isminin geçmemesine Dışişleri'nden tepki: Hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir
- Eşini öldürdü polise teslim oldu
- Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!
- Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı
- Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!
- Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli
- Amerikalı aktris Marilyn Monroe'nun meşhur elbisesi 1 milyon 600 bin TL'ye satıldı
- HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!
- Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü durağa daldı, tepki gösteren 3 yolcuyu da bıçaklayıp denize atladı
- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 4 yaşına giren şempanze Can'a elleriyle pasta yedirdi
- Hong Kong'da hükümet yanlısı bir kişi, protestocuları destekleyen meclis üyesinin kulağını bir AVM'de ısırarak kopardı
- Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı!
- İmamoğlu'ndan 'Boğaz yetkileri elinden alınacak' tartışmalarına yanıt: Yetkiler İBB'nindir, nokta!
- CHP'nin Zurih'teki etkinliğini PKK sempatizanları bastı
- PKK'nın hain planı deşifre oldu: Yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye patlayıcı sokmayı planladılar