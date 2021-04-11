3 kardeş 15 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 kardeş 15 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
3 kardeş 15 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti

Yalova'da, 3 kardeş, 15 gün içerisinde korona virüsten yaşamını yitirdi.

Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu
Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu
Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı
Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı

Yalova'da, 3 kardeş, 15 gün içerisinde korona virüsten yaşamını yitirdi.

Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Burgazoğlu'nun, bazı septomlar üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan Korona virüs testi pozitif çıktı.

Bir süre sonra Burgazoğlu'nun ağabeyi İmdat Burgazoğlu'nun da korona virüse yakalandığı anlaşıldı. Hastanede tedavi gören Vedat Burgazoğlu, 2 hafta önce yaşamını yitirdi. Bir süre sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan İmdat Burgazoğlu da kurtarılamadı.

Aile iki kardeşin yasını tutarken, ağabeyleri Üzeyir Burgazoğlu da korona virüse yakalandı.Evinde karantinaya alınan Üzeyir Burgazoğlu, durumu ağırlaşınca Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Üzeyir Burgazoğlu da dün hayatını kaybetti.

Üzeyir Burgazoğlu, az sayıda kişinin katılımıla cenazenin ardından Yalova Mezarlığı'nda, diğer iki kardeşinin yanında toprağa verildi. - YALOVA

3 kardeş 15 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti
3 kardeş 15 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Abdullah Avcı Ali Palabıyık Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 3 kardeş 15 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 00:24:30. #1.14#
title