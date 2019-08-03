3. Karagöl Yayla Şenlikleri

Antalya'da, Kumluca Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Karagöl Yayla Şenlikleri" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Güzören Mahallesi Karagöl Yaylasında gerçekleştirilen şenlikler, Yörük ateşinin yakılmasıyla başladı. Şenliğe katılan vatandaşlar, geçmişte kullanılan tarım aletlerini tanıttı, yaşam koşulları ve unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, şenliğin amacının insanları bir araya getirerek, geçmiş yaşam kültürlerini gelecek nesillere aktarmak, birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi.

Kendisinin de çadırlarda büyüyüp, at ve eşeklerin üzerinde harman dövüşüne şahit olduğunu vurgulayan Köleoğlu, "Çocuklarımız şimdi kentte, şehirde bunları yaşayamıyorlar. Geçmişte atalarımız bugün burada yaşatmaya çalıştığımız kültürel etkinliklerle yaşamlarını sürdürüyorlardı." dedi.

Konuşmanın ardından Ortaköy Mahallesi'nde çeşitler oyunlar oynandı. Şenliklere katılanlara keşkek dağıtılırken, gece yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle son buldu.

Kaynak: AA