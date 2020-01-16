3 kamyonun aküleri çalındı
Haberler » 3. Sayfa » 3 kamyonun aküleri çalındı - Haberler

3 kamyonun aküleri çalındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki üç kamyonun aküleri çalındı.

16.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:19
3 kamyonun aküleri çalındı

'ın ilçesinde park halindeki üç kamyonun aküleri çalındı.


İlçede kamyonlardan akü hırsızlıkları yeniden baş gösterdi. Gece saatlerinde 'nde park halindeki üç kamyondan akü çalan hırsız veya hırsızlar, gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı. Durumu sabah fark eden kamyon sahipleri, hırsızlardan şikayetçi oldu. Akü hırsızlarına karşı teyakkuza geçen asayiş ekipleri, şehir polis ve güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan akülerin piyasa değerinin yaklaşık 5 bin TL olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler