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Ziraat Bankası, Türkiye, Ekonomi

3 kamu bankasından "İşe Devam Kredi Desteği"

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.

25.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:32
3 kamu bankasından

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yeni finansal destek adımlarını devreye aldı.

Sorumluluk bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecek. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecek.

Kredi şartları

Açıklamaya göre, söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Kredi desteğini kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak.

Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

Bankalar, yarından itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.

KOBİ-KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları şöyle:

Yıllık ciro (TL)

Azami kredi tutarı (TL)

0-25 milyon

10.000.000

25-125 milyon

25.000.000

125 milyon üzeri

100.000.000

Kaynak: AA

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