3 kamu bankasından destek kredi paketi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 3 kamu bankasından destek kredi paketi - Haberler
Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Güncel

3 kamu bankasından destek kredi paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda yeni finansal destek adımlarını açıkladı.

25.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:40
3 kamu bankasından destek kredi paketi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda yeni finansal destek adımlarını açıkladı.

3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda yeni finansal destek adımlarını açıkladı.

Buna göre; 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için 'İşe Devam Kredi Desteği' hayata geçirilecek. Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak. Bankalar yarından itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklar.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecektir. Bu kapsamda 3 Kamu Bankası tarafından başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecektir.

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir.

Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir.

Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacaktır. Bankalarımız 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklardır. KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibi olacaktır."

Açıklamaya göre; yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar olan firmalara azami 10 milyon lira, cirosu 25 milyon ile 125 milyon lira arası olanlara azami 25 milyon lira, 125 milyon lira üzerinde yıllık ciroya sahip firmalar için de azami 100 milyon liralık kredi verilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Haberler
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Haberler
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Haberler
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Fahrettin Altun
Magazin Seda Akgül Basketbolcu Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Burak Yılmaz Gökhan Gönül Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Türk Açıklama Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: 3 kamu bankasından destek kredi paketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 16:01:56. #1.15#
title