3 kafadar yasağı delip, denize girdiler Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerde normalleşme süreci devam ederken, 18 yaş altı olan 3 çocuğun yanlarında ebeveynleri olmadan denize girmeleri dikkat çekti.

Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerde normalleşme süreci devam ederken, 18 yaş altı olan 3 çocuğun yanlarında ebeveynleri olmadan denize girmeleri dikkat çekti.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Normalleşme süreci kapsamında da bazı kısıtlamaların gevşetilmesine başlandı.

Çanakkale'de ise 18 yaş altı 3 arkadaş, kentin en işlek noktalarından biri olan kordon boyunda denize girdi. İçlerinden biri çırılçıplak denize girerken, çocukların yanlarında hiçbir ebeveynlerinin olmadığı gözlendi.

Canlarını hiçe saydılar

Hem korona virüs hem de denize girdikleri bölgede yağmur suyu tahliye borusunun olması nedeniyle çocuklar, çevredekiler tarafından uyarılmasına rağmen, yüzmeye devam ettiler. Çocuklar, deniz sefası bittikten sonra kurulanıp, kalabalık arasında gözlerden kayboldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA