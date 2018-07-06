3 Kadınla Birden İlişki Yaşayıp Paralarını Yiyen Adama, Kadınlardan Meydan Dayağı
Çin'de aynı anda 3 kadını idare edip üçünden de yüklü miktarda para alan adam, olaydan haberdar olup plan yapan kadınlarda tarafından sokak ortasında dövülerek polise teslim edildi.
Çin'nin Nanning şehrinde üç kadın ile haberleri olmadan aynı anda ilişki yaşayan ve kadınlardan yaklaşık olarak 70.000 pound para alan Fu isimli adam, kadınlar tarafından suçüstü yakalandı. Aldatıldıklarını anlayan kadınlar, yüzleştikleri adamı zorla polis merkezine götürmeye çalışırken genç adam kaçmaya çalıştı ancak olay yerinde bulunan iki kişi kendisine engel oldu.
YALANLARLA PARA TOPLAMIŞ
İsmi Li olarak açıklanan kadınlardan bir tanesi, adam ile tanıştıktan kısa süre sonra ilişki yaşamaya başladıklarını, kendisine annesinin ameliyat olması gerektiğini ve bu yüzden paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini, kendisinin de düşünmeden ona 22,770 pound gönderdiğini söyledi.
EN İYİ İKİ ARKADAŞLA DA SEVGİLİ OLMUŞ
Li, erkek arkadaşının sürekli mesajlaşmasından şüphelenerek telefonuna bakınca başka iki kadın ile daha mesajlaştığını gördü. Bunu üzerine erkek arkadaşının mesaj yolladığı kişileri arayıp neden kendisi ile mesajlaştıklarını sormak isteyen Li, diğer kadını aradığında ise tam bir şok yaşadı. Genç adamın, Li'nin en iyi arkadaşı ile de ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
BİR OLUP DÖVDÜLER
Plan yapan kadınlar bir araya gelip, adama cadde ortasında saldırdı. Kadınlardan meydan dayağı yiyen adam kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polisler, tarafları emniyete götürdü.
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helal sana idolümsünCevap Yaz Yayından Kaldır
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3 kadini birden idare ediyo diye asmak lazim dedim konu paraya nerden gel di yaaaaa ???Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adi bende sakli " yemin edemem baba parasi yiyom intar etme yani :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şu yorumlara bakıyorumda kadınları savunan çok gerizekalı var ve bu gerizekalıların çogu erkek hadi bu kadınlar kendilerini ghep dogru bilir erkekleri ezer onlardan namuslusu iyisi yokturda yav siz ne mal adamsınız siz hiçmi hakkınızı aramazsınız sizde erkeksiniz lan yarın birgün bir kadın iftira atsa size içerden çıkamazsınız,dolmuşta giderken kadın yanındaki boş koltuga oturtmaz ayakta gidersiniz ve bunlara ragmen hala hakkınızı aramıyorsunuz.Bu şeytanlara eğlence oluyorsunuz....Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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erkekler artık kadın calıssın ben yıyım pesındeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır