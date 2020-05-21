3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu

3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan kadınlardan kiralık ev bahanesi Kadınlarla birlikte hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen şüphelinin aracı polisin kovalamacası sonucu yakalandı Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan...

21.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:26

3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu

Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan kadınlardan kiralık ev bahanesi

Kadınlarla birlikte hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen şüphelinin aracı polisin kovalamacası sonucu yakalandı

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yakalanan sürücü, "Muayenem yoktu, arabam bağlanacaktı"

ANTALYA - Antalya'da 3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu. Ev sahibine, "Kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya'da bakmıştık' diyerek olay yerinden otomobille kaçan kadınlar yolda indi. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan sürücü ise, "Muayenem yoktu, arabam bağlanacaktı" diye kaçtığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık girişimi saat.11.30 sırasında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesinde meydana geldi. Müstakil evinden eşi ile alışverişe giden Ramazan Azdağ,geri döndüğünde bahçede gezinen 2 kadın gördü. Kadınlara," Ne yapıyorsunuz burada diye? Soran Azdağ,"Biz kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya da bakmıştık." cevabını aldı. Azdağ, elinde iki çanta ve bir tüp gördüğü kadınların yalan söylediğini anlayınca durmalarını istedi. Kadınlar hemen yakında olan bir gri hafif ticari araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaçan aracın plakasını alan Ramazan Azdağ, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla aracın kaçış yönüne çok sayıda Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Düden Caddesi üzerinde ilerleyen şüpheli aracı gören polis dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacının ardından Gazi Mahallesi Muhtarlığı yanında polis ekiplerince durduruldu. Araçtan indirilen şüpheli ters kelepçe takılarak gözaltın alındı. Şüpheli S.M'nin aracında iki bayan çantası bulundu. Ekip aracına alınan S.M, polislerden neden kaçtın sorusuna, "Muayenem yoktu, arabam bağlanacaktı" diye cevap verdi. Kovalamaca sonucu polis ekip aracının bir lastiği de patladı. Polis, kaçan 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise otoparka çekildi.

"Kiralık ev bahanesi"

Şüphelinin yakalandığı yere getirilen Ramazan Azdağ, "Eşimle beraber alışverişe gitmiştik. Evin önüne gelince biranda 3 kadının bahçemden çıktığını gördüm. Ne yapıyorsunuz burada? diye sordum "Biz kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya da bakmıştık" deyince, 'siz yalan söylüyorsunuz' dedim. Ellerinde çanta vardı, kadının biri elindeki tüpü komşumun oraya bıraktı. Sonra kaçtılar gri araç geldi ve kadınları aldı götürdü. Kadınları evimin içinden çıkarken gördüm" dedi.

3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Haber
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Haber
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Haber
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Haber
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Futbol Twitter
Şu an buradasınız: 3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 13:26:47. #1.14#
title