3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu 3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan kadınlardan kiralık ev bahanesi Kadınlarla birlikte hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen şüphelinin aracı polisin kovalamacası sonucu yakalandı Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan...

3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu

Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan kadınlardan kiralık ev bahanesi

Kadınlarla birlikte hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen şüphelinin aracı polisin kovalamacası sonucu yakalandı

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yakalanan sürücü, "Muayenem yoktu, arabam bağlanacaktı"

ANTALYA - Antalya'da 3 kadının hırsızlık girişimi ev sahibinin eve erken gelmesiyle bozuldu. Ev sahibine, "Kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya'da bakmıştık' diyerek olay yerinden otomobille kaçan kadınlar yolda indi. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan sürücü ise, "Muayenem yoktu, arabam bağlanacaktı" diye kaçtığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık girişimi saat.11.30 sırasında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesinde meydana geldi. Müstakil evinden eşi ile alışverişe giden Ramazan Azdağ,geri döndüğünde bahçede gezinen 2 kadın gördü. Kadınlara," Ne yapıyorsunuz burada diye? Soran Azdağ,"Biz kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya da bakmıştık." cevabını aldı. Azdağ, elinde iki çanta ve bir tüp gördüğü kadınların yalan söylediğini anlayınca durmalarını istedi. Kadınlar hemen yakında olan bir gri hafif ticari araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaçan aracın plakasını alan Ramazan Azdağ, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla aracın kaçış yönüne çok sayıda Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Düden Caddesi üzerinde ilerleyen şüpheli aracı gören polis dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacının ardından Gazi Mahallesi Muhtarlığı yanında polis ekiplerince durduruldu. Araçtan indirilen şüpheli ters kelepçe takılarak gözaltın alındı. Şüpheli S.M'nin aracında iki bayan çantası bulundu. Ekip aracına alınan S.M, polislerden neden kaçtın sorusuna, "Muayenem yoktu, arabam bağlanacaktı" diye cevap verdi. Kovalamaca sonucu polis ekip aracının bir lastiği de patladı. Polis, kaçan 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise otoparka çekildi.

"Kiralık ev bahanesi"

Şüphelinin yakalandığı yere getirilen Ramazan Azdağ, "Eşimle beraber alışverişe gitmiştik. Evin önüne gelince biranda 3 kadının bahçemden çıktığını gördüm. Ne yapıyorsunuz burada? diye sordum "Biz kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya da bakmıştık" deyince, 'siz yalan söylüyorsunuz' dedim. Ellerinde çanta vardı, kadının biri elindeki tüpü komşumun oraya bıraktı. Sonra kaçtılar gri araç geldi ve kadınları aldı götürdü. Kadınları evimin içinden çıkarken gördüm" dedi.

Kaynak: İHA