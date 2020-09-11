3 kadının cadde ortasındaki dansı kamerada
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3 kadının cadde ortasındaki dansı kamerada

ANTALYA'da lüks otomobilden inen 3 kadın, araçtaki müziği son sesine kadar açıp cadde ortasında göbek atıp, dans etti.

3 kadının cadde ortasındaki dansı kamerada
11.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:35

ANTALYA'da lüks otomobilden inen 3 kadın, araçtaki müziği son sesine kadar açıp cadde ortasında göbek atıp, dans etti. O anlar çevre binalarda oturanların cep telefonları ile görüntülendi.

Ülke genelinde koronavirüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle restoran, kafe, otellerde saat 00.00'dan sonra canlı veya kayıttan müzik çalınmasını yasaklamıştı. Dün gece yarısı, Antalya'nın Yalı Caddesi'nde lüks otomobilden inen 3 kadın, araçtaki müziğin son ses açıp cadde ortasında göbek atmaya başladı. İki kadın dans ederken, diğeri de o anları kamerayla görüntüledi. Üç kadının yol ortasındaki bu eğlenceli dakikalarını da çevre binalarda oturan apartman sakinleri kameraya aldı. Kadınların, "Hopaa" diyerek alkışlı, tempolu cadde dansı cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Kadınlar daha sonra araçlarına binerek caddeden ayrıldı.

 


Kaynak: DHA

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