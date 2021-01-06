3 kadın, girdikleri evden 40 bin lira değerinde altın çaldı

ADIYAMAN'da, Ahmet K.'nin evine giren 3 kadın, 40 bin TL değerinde altın ve 700 lira çaldı.

ADIYAMAN'da, Ahmet K.'nin evine giren 3 kadın, 40 bin TL değerinde altın ve 700 lira çaldı.

Yeni Mahalle'de 7 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Ahmet K.'nin evine giren hırsızlar, birikim yapıp, dolaba sakladığı 40 bin TL değerindeki altın ve 700 lira parayı çaldı. Eve geldiğinde soyulduğunu anlayan Ahmet K., polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yapılan araştırmada, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kadının yakalanması için çalışma başlattı. Kadınların binaya giriş-çıkış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN