3. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 3. Kademe Kick Boks Kıdemli Antrenör Kursu'nun 21-28 Mart'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek.

Açıklamada, "Kurs için kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacak olup, son kayıt tarihi 15 Mart Pazartesi günüdür. Başvurular Spor Bilgi Sistemi modülü içerisindeki 'kurs başvurusu' üzerinden yapılacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu