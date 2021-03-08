3. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek
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3. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek

08.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:50
3. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 3. Kademe Kick Boks Kıdemli Antrenör Kursu'nun 21-28 Mart'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 3. Kademe Kick Boks Kıdemli Antrenör Kursu'nun 21-28 Mart'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek.

Açıklamada, "Kurs için kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacak olup, son kayıt tarihi 15 Mart Pazartesi günüdür. Başvurular Spor Bilgi Sistemi modülü içerisindeki 'kurs başvurusu' üzerinden yapılacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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