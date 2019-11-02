3 kaçak göçmeni İtalya diyerek Büyükada'ya yolladı
ZEYTİNBURNU'ndan İtalya'ya gitme hayaliyle yola çıkan 3 Afganistan uyruklu göçmen, Büyükada'da polis ekiplerine yakalandı.
Polis ekipleri şikayet üzerine yaptığı çalışmalarda Huseyin Y.'yi Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 24 Ekim'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Huseyin Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İtalya'ya gitmek için yola çıkan 3 göçmen sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- İstanbul