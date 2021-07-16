3 Judocumuz Avrupa Arenasında
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3 Judocumuz Avrupa Arenasında

3 Judocumuz Avrupa Arenasında
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Judo Milli Takımlarında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu başarılı judocular, 17-18 Temmuz tarihlerinde uluslararası arenada boy gösterecek.

Judo Milli Takımlarında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu başarılı judocular, 17-18 Temmuz tarihlerinde uluslararası arenada boy gösterecek. Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan sporcularımız Zilan Ertem ve Mehmet Şahin Ertem Romanya'nın başkenti Bükreş'te; Genç Milli Takım kadrosunda bulunan Berke Çırpan ise Çekya'nın başkenti Prag'da madalya mücadelesi verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu milli judocular Berke Çırpan, Zilan Ertem ve Mehmet Şahin Ertem, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek olan Avrupa Kupası müsabakalarında tatamide yer alacaklar. Avrupa Kupası karşılaşmalarının kadrosunda Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcuların yer aldığı için mutlu olduklarını dile getiren Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, judocularımıza başarı dileklerini iletti.

Gençlerde Berke Çırpan

Avrupa Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Avrupa Kupası, 17-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag şehrinde gerçekleştirilecek. 34 ülkeden 416 sporcunun mücadele edeceği Gençler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyesporlu milli judocu Berke Çırpan, ülkemizi temsil edecek.

Ümitlerde Zilan Ertem ve Mehmet Şahin Ertem

Ümitler Avrupa Kupası müsabakaları da 17-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ramanya'nın başkenti Bükreş şehrinde düzenlenecek. 29 ülkeden 431 sporcu mücadele edeceği Ümitler Avrupa Kupasında, Manisa Büyükşehir Belediyesporlu milli judocular Zilan Ertem ve Mehmet Şahin Ertem madalya için mücadele edecek.

Kaynak: Habermetre

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