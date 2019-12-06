3. İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta gerçekleşti

06.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:24

Dünya ekonomisinde kırılganlığın arttığı ve değişim hızının öngörü oluşturmayı zorlaştırdığı bir ortamda; ülkeler, sektörler ve kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayan, değişimleri öngörüp gelişmenin sürekliliği için aksiyonları tasarlayan, güçlü lobicilik faaliyetleri ile yönlendirici olan dünya ekonomisinin en saygın sivil tartışma platformlarından biri olmak vizyonu ile yola çıkan İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin 3.sü İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlendi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları ile aynı günde gerçekleşen zirvede, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Yeşilyurt; sürdürülebilir turizmin öneminden ve bu yaklaşım doğrultusunda önem arz eden eğitim çalışmalarından bahsetti.

12 bine yakın üyesiyle Türkiye Turizm Hedefleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen Turizm için Küresel Etik Kodları çerçevesinde davranmayı benimseyen TÜRSAB, gerçekleşen zirvede, 'İklim Değişikliğinin Turizm Destinasyonları Üzerine Etkileri' temalı Turizm Bölümü paneline ev sahipliği yaptı.

TÜRSAB Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Başkanı Levent Demirel'in açılış konuşmasıyla başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Sevil Acar moderatörlüğünde gerçekleşen panel; Cape Town International Convention Centre CEO'su Julia May Ellingson, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu ve WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin paylaşımlarıyla yoğun ilgi gördü.

Gala yemeği eşliğinde gerçekleşen İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni çerçevesinde, faaliyet alanlarını en iyi şekilde yorumlayıp uygulayan ve ülkemize katma değer yaratan yenilikçi 20 kişi ve kurum ödüllendirildi. Gecede Jehan Barbur da sevilen şarkılarıyla davetlilere keyifli dakikalar yaşattı.

Kaynak: Bültenler