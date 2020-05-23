3 iş yeri alevlere teslim oldu, vatandaş evinin damından bahçe hortumu ile itfaiye ekiplerine...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 iş yeri alevlere teslim oldu, vatandaş evinin damından bahçe hortumu ile itfaiye ekiplerine...

3 iş yeri alevlere teslim oldu, vatandaş evinin damından bahçe hortumu ile itfaiye ekiplerine destek verdi Osmaniye'de 3 iş yeri yandı, 7 itfaiye eri dumandan etkilendi Vatandaş, evinin damından bahçe hortumu ile itfaiye erlerine destek verdi Mobilya ve döşeme atölyesinde çıkan yangın iki iş...

23.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:31

3 iş yeri alevlere teslim oldu, vatandaş evinin damından bahçe hortumu ile itfaiye ekiplerine destek verdi

Osmaniye'de 3 iş yeri yandı, 7 itfaiye eri dumandan etkilendi

Vatandaş, evinin damından bahçe hortumu ile itfaiye erlerine destek verdi

OSMANİYE - Mobilya ve döşeme atölyesinde çıkan yangın iki iş yerine sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi D400 yolu üzerinde bulunan Mobilya ve döşeme atölyesinde saat 10.00 civarı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülebildi. Dumandan etkilenen 7 itfaiye görevlisine sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşın biri de evinin damından bahçe hortumu ile su sıkarak itfaiye erlerine destek verdi.

İş yeri sahibi Sercan Örsçekiç, yangın haberini Adana'da bulunduğu esnada aldığını söyleyerek, "Yüklü miktarda kaybımız var. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Mobese kayıtlarından, kamera kayıtlarından muhakkak çıkacaktır. Emniyet güçlerimize devletimize güveniyor ve inanıyorum" dedi.

3 iş yeri alevlere teslim oldu, vatandaş evinin damından bahçe hortumu ile itfaiye ekiplerine...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Haber
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri...
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Türkan Şoray Gülçin Ergül Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Silah Bayram Ak Parti Survivor
Şu an buradasınız: 3 iş yeri alevlere teslim oldu, vatandaş evinin damından bahçe hortumu ile itfaiye ekiplerine... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 16:32:55. #1.15#
title