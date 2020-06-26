HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

3 ilin rehber odalarından Efes'te tanıtım atağı

3 ilin rehber odalarından Efes'te tanıtım atağı Türkiye'nin tanıtımı için İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından Efes'te tanıtım atağı başlatıldı.

26.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:47

3 ilin rehber odalarından Efes'te tanıtım atağı

AYDIN - Türkiye'nin tanıtımı için İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından Efes'te tanıtım atağı başlatıldı.

İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından yaklaşık 100 rehberin katıldığı etkinlikte sanatçılar, Efes Antik Kenti'nin 7 ayrı önemli noktasında aryalar seslendirdi. Opera sanatçıları Oğuz Çimen ve Cüneyt Ünsal'ın Efes Antik Kent'te seslendirdiği aryalara İzmir, Aydın ve Muğla Turist Rehberleri Odaları üyeleri de eşlik etti. Efes antik kenti içinde belirlenen 7 çekim noktası "Odeon, Herkül Kapısı, Kuretler Caddesi, Teras Evler, Hadrian Tapınağı, Kütüphane ve Liman Caddesi'nde sizi bekliyoruz" mesajı verildi. Rehberler finali Celsus Kütüphanesi önünde İzmir Marşını söyleyerek yaptı. Efes'in farklı noktalarında seslendirilen ve rehberlerin de rol aldığı video klip başta sosyal medya olmak üzere de yurt dışındaki medya kuruluşlarında da yayınlanacak.

Tarihi Efes Antik Kenti'nde yapılan çalışmanın yurtdışında oldukça ses getireceklerine inandıklarını söyleyen İzmir Rehberler Odası Başkanı Macit Şaşzade, "Efes'e Holgeldiniz" sloganıyla tüm dünyayı İzmir'e davet edeceklerini belirtti. Şaşzade, "Odamızın 1100 üyesi korona sürecinde turistlerin ülkemize gelememesi nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçti. Biz de hem üyelerimizle bir moral buluşması olması, hem de Efes Antik Kenti'ni tüm dünyaya aryalarla tanıtmak için klip çekimi yapmaya karar verdik" dedi. Dünya genelindeki medya organları ile sosyal medyadan klipte çağrıyı yayınlayacaklarını aktaran Başkan Şaşzade, "Aydın ve Muğla odası ile turizmi canlandırmak için harekete geçtik. Gönüllü olan Devlet Sanatçılarımız Oğuz Çimen ve Cüneyt Ünsal'ın performanslarıyla Efes'in turisklerini beklediğini tüm dünyaya duyurmak" diye konuştu.

Merkezi Kuşadası'nda bulunan ATRO Başkanı Ozan Sayın ise üç rehber odasının ortak projesi ile gezilerin ve ören yerlerinin güvenli olduğunu yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. Sayın, "Amacımız yerli ve yabancı tatilcilere ulaşmak. Yabancıları Türkiye'ye, Türk halkını da gezmeye davet etmek.Turizm çok kötü durumda. Turizm hareketlense, geziler çalışma izinli, kokartlı birer rehber eşliğinde yapılsa, ören yerleri gezilse çok güzel moral olur. Efes'in, ören yerlerimizin güvenli olduğunu, rehber eşliğinde gezilebileceğini anlatan bir video hazırladık. Bunu olanaklarımız ölçüsünde sosyal medya ve tüm platformlarında yayımlayarak ülkemizin tanıtımına katkıda bulanacağız" dedi.

3 ilin rehber odalarından Efes'te tanıtım atağı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Ekonomi
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Ekonomi
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Ekonomi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Ekonomi
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Hülya Avşar Kerimcan Durmaz
Spor Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Manisa
Şu an buradasınız: 3 ilin rehber odalarından Efes'te tanıtım atağı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 18:07:10. #1.14#
title