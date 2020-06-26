3 ilin rehber odalarından Efes'te tanıtım atağı Türkiye'nin tanıtımı için İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından Efes'te tanıtım atağı başlatıldı.

Türkiye'nin tanıtımı için İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından Efes'te tanıtım atağı başlatıldı.

İZRO, ATRO ve MUTRO tarafından yaklaşık 100 rehberin katıldığı etkinlikte sanatçılar, Efes Antik Kenti'nin 7 ayrı önemli noktasında aryalar seslendirdi. Opera sanatçıları Oğuz Çimen ve Cüneyt Ünsal'ın Efes Antik Kent'te seslendirdiği aryalara İzmir, Aydın ve Muğla Turist Rehberleri Odaları üyeleri de eşlik etti. Efes Antik Kenti içinde belirlenen 7 çekim noktası "Odeon, Herkül Kapısı, Kuretler Caddesi, Teras Evler, Hadrian Tapınağı, Kütüphane ve Liman Caddesi'nde sizi bekliyoruz" mesajı verildi. Rehberler finali Celsus Kütüphanesi önünde İzmir Marşını söyleyerek yaptı. Efes'in farklı noktalarında seslendirilen ve rehberlerin de rol aldığı video klip başta sosyal medya olmak üzere de yurt dışındaki medya kuruluşlarında da yayınlanacak.

Tarihi Efes Antik Kenti'nde yapılan çalışmanın yurt dışında oldukça ses getireceklerine inandıklarını söyleyen İzmir Rehberler Odası Başkanı Macit Şaşzade, "Efes'e Holgeldiniz" sloganıyla tüm dünyayı İzmir'e davet edeceklerini belirtti. Şaşzade, "Odamızın 1100 üyesi korona sürecinde turistlerin ülkemize gelememesi nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçti. Biz de hem üyelerimizle bir moral buluşması olması, hem de Efes Antik Kenti'ni tüm dünyaya aryalarla tanıtmak için klip çekimi yapmaya karar verdik" dedi.

Dünya genelindeki medya organları ile sosyal medyadan klipte çağrıyı yayınlayacaklarını aktaran Başkan Şaşzade, "Aydın ve Muğla odası ile turizmi canlandırmak için harekete geçtik. Gönüllü olan Devlet Sanatçılarımız Oğuz Çimen ve Cüneyt Ünsal'ın performanslarıyla Efes'in turistlerini beklediğini tüm dünyaya duyurmak" diye konuştu.

Merkezi Kuşadası'nda bulunan ATRO Başkanı Ozan Sayın ise üç rehber odasının ortak projesi ile gezilerin ve ören yerlerinin güvenli olduğunu yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. Sayın, "Amacımız yerli ve yabancı tatilcilere ulaşmak. Yabancıları Türkiye'ye, Türk halkını da gezmeye davet etmek. Turizm çok kötü durumda. Turizm hareketlense, geziler çalışma izinli, kokartlı birer rehber eşliğinde yapılsa, ören yerleri gezilse çok güzel moral olur. Efes'in, ören yerlerimizin güvenli olduğunu, rehber eşliğinde gezilebileceğini anlatan bir video hazırladık. Bunu olanaklarımız ölçüsünde sosyal medya ve tüm platformlarında yayımlayarak ülkemizin tanıtımına katkıda bulanacağız" dedi.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)

Kaynak: İHA