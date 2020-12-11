3 İlimizde vaka sayılarında büyük artış var! Hangi illerde vaka sayıları fazla? 10 Aralık Koronavirüs vaka sayıları

Bazı illere vaka sayıları tedbirlere karşı yükselişte. Peki, neden bazı illerde vaka sayılarında artış var? 3 İlimizde vaka sayılarında büyük artış var! Hangi illerde vaka sayıları fazla? 10 Aralık Koronavirüs vaka sayıları

Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı illerde koronavirüs artışlarından söz etti. Hangi illerde vaka sayıları fazla? 10 Aralık Koronavirüs vaka sayıları

HANGİ İLLERDE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışının yüksek olduğunu açıklamasının artışın nedeni sorgulandı. Koronavirüs pandemisi bütün şiddeti ile yurdun dört bir yanında seyrederken yoğun bakım kapasitesi üzerindeki endişeler artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre Antalya, Samsun ve Hatay'da yoğun bakım servislerindeki doluluk dikkat çekiyor.

BAZI İLLERDE VAKA SAYILARINDA NEDEN ARTIŞ VAR?

Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin, kentlerinin turizm şehri olduğu için gerçek hasta sayılarında şeffaflık olmadığını ve özellikle gizlendiğini iddia ediyor. Şahin, "Antalya'da turizm nedeniyle dışarıdan hasta kabul ederken bir şey sorgulamadık. Dolayısıyla dışarıdan gelen misafirlerde de bulaşım izolasyonunu tam olarak yapamadık" ifadelerini kullanıyor.

Yoğun bakımda sıra bekleme süresinin en yüksek olduğu kentlerden biri de Hatay. Yıllardır Türkiye-Suriye sınırındaki gerilimlere tanık olan kent şimdi de pandemi ile mücadele ediyor. İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat "Yoğun bakım, oksijen gereksinimi ve acil sağlık hizmeti ihtiyaçlarımız artıyor" dedi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Funda Neslihan Furtun ildeki durumu anlatmadan önce Samsun'un pandemi geçmişine değinerek, "Pandemi başlangıcında Nisan-Mayıs döneminde günlük PCR pozitif vaka sayısı 80-100 bandında iken Haziran ayında 20-40'lara kadar gerilemişti" diyor.