3 ildeki FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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3 ildeki FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' operasyonunda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
3 ildeki FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' operasyonunda 3 tutuklama

MERSİN merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

MERSİN merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin gizli haber leşme programı 'ByLock' kullanıcı kaydı bulunan, 'mahrem yapılanma' içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ayrıca örgütte 'evlendirme izdivaç sorumlusu' olan şüphelilere yönelik Mersin merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


3 ildeki FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' operasyonunda 3 tutuklama

3 ildeki FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' operasyonunda 3 tutuklama

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