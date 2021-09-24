3 ildeki FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' operasyonunda 3 tutuklama

MERSİN merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin gizli haber leşme programı 'ByLock' kullanıcı kaydı bulunan, 'mahrem yapılanma' içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ayrıca örgütte 'evlendirme izdivaç sorumlusu' olan şüphelilere yönelik Mersin merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.