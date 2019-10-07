3 ilde, usulsüz ve hayali hayvan satışı operasyonu 18 gözaltı

07.10.2019 15:33

Sivas, merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda usulsüz ve hayali hayvan satışı yaptıkları ileri sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin, 2007-2017 yıllarında kesilen stopaj kesintilerinin vergi dairesine yatırılmaması, usulsüz ve hayali hayvan satışından gelir elde edilmesi, yapılan usulsüz destekleme ödemeleri ve küpe işlemlerinde usulsüz giderler yapılması iddiaları üzerine zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri 1250 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu. Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden temin edilen 250 klasör ve 85 bin sayfa evrak inceledi. Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin ve şüphelilere ait muhtelif bankalardan temin edilen 100'e yakın hesaba ait hareketleri inceleyen polis ekipleri, birlik hesabından yaklaşık 1,5 milyon doların usulsüz olarak harcandığını tespit etti. İstanbul, Tekirdağ ve Sivas il merkeziyle, Şarkışla, Gürün, Kangal, Ulaş ve Yıldızeli ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler, E.D., İ.H., B.T., B.Ö., Z.G., A.D., Z.A., T.Y., H.B., A.K., F.G., S.C., H.S., İ.K., İ.H.K., M.K., C.Y. ve M.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA