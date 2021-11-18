3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

OSMANİYE merkezli 3 ilde, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

MUĞLA (DHA) - OSMANİYE merkezli 3 ilde, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Düziçi ilçesi ile Gaziantep ve Muğla'da tespit edilen 19 adrese baskın düzenledi. Özel harekat timlerinin yanı sıra istihbarat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpek ile yapılan aramalarda 6 gram eroin, 3,22 gram metamfetamin, 2,17 gram esrar, yeşil reçeteye tabi 47 hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

 'PANDEMİ ÖDEMESİ' DİYE KANDI, 3 BİN 600 LİRA KAPTIRDI

'PANDEMİ ÖDEMESİ' DİYE KANDI, 3 BİN 600 LİRA KAPTIRDI

 'Pandemi ödemesi' diye kandı, 3 bin 600 lira kaptırdı

'Pandemi ödemesi' diye kandı, 3 bin 600 lira kaptırdı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title