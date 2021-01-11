3 ilde sahte iş ilanıyla dolandırıcılık çetesine operasyon: 13 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

3 ilde sahte iş ilanıyla dolandırıcılık çetesine operasyon: 13 gözaltı

11.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:31
3 ilde sahte iş ilanıyla dolandırıcılık çetesine operasyon: 13 gözaltı

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince yapılan teknik takip sonucu, sosyal medya üzerinden 'evde kına paketleme, kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verip çok sayıda kişiyi dolandıran suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince yapılan teknik takip sonucu, sosyal medya üzerinden 'evde kına paketleme, kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verip çok sayıda kişiyi dolandıran suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. 

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır'da sahte iş ilanı veren bir suç örgütünü tespit etti. Polis, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 ay sürdürdükleri araştırmada, suç örgütünün sosyal medya üzerinden 'evde kına paketleme, kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verdiklerini, örgüt içeriSinde 'hacker' olarak tabir edilenler tarafından açılan binlerce sahte sosyal medya hesaplarıyla sahte iş ilanlarının altına güven verici yorumlar yaptıkları, vatandaşlardan başvuru ücreti ve teminat bedeli adı altında talep ettikleri ücretleri örgüte ait hesaplara eft yaptıkları belirledi.

Ekipler, suç örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik Diyarbakır merkezli, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 55 bin dolar, 12 bin TL, 570 bin lira değerinde 1300 gram altın olmak üzere toplam değeri 1 milyon TL'ye yaklaşan maddi kaynağa el konuldu. Öte yandan 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait seri atış imkanı sağlayan aparat, çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Seda Sayan Demet Akalın Seren Serengil
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 ilde sahte iş ilanıyla dolandırıcılık çetesine operasyon: 13 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:52:13. #1.15#
title