3 ilde hayvan dolandırıcılığı
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3 ilde hayvan dolandırıcılığı

Samsun, Eskişehir ve Tekirdağ'da yapılan büyükbaş hayvan dolandırıcılığında çok sayıda kişinin mağdur edildiği bildirildi.

3 ilde hayvan dolandırıcılığı
25.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:13

Samsun, Eskişehir ve Tekirdağ'da yapılan büyükbaş hayvan dolandırıcılığında çok sayıda kişinin mağdur edildiği bildirildi.

İddiaya göre, Çarşamba ilçesi Muşcalı Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki Hasan Basri Berber, 2019 yılında U.Y. isimle kişiye 19 tane büyükbaş hayvanını senet karşılığı verdi. Berber'in iddiasına göre U.Y. 3 büyükbaş hayvanın parasını verdi, diğer hayvanlarına ise senet yaptı. Olaydan sonra hayvanları alarak kayıplara karışan U.Y'ye bir daha ulaşılamadı. Berber, aynı kişinin Samsun'da 8, Eskişehir 8, Tekirdağ'da 11 kişiyi dolandırdığını öne sürdü.

"Bizi dolandırıldık, başkaları da dolandırılmasın"

Tam 1 sene önce 220 bin TL değerinde 19 tane büyükbaş hayvanının gittiğini söyleyen Berber, "Bir arkadaş vesilesiyle bu kişi yanımıza geldi. Hayvan aldığını söyledi. Ben de 3 tane hayvanımı bir başka mekanda 30 bin TL'ye verdim. Bana 'bu hayvanların devamı var mı' diye sordu. Sonra ben onu evime getirdim. Buradaki hayvanlarımı verdim. Kurban 5 gün kalmıştı ve gerisini senet yaptık. Sonra buna yardımcı oldum, diğer kişilerin hayvanlarını da senet karşılığında verdik. Sonra kayıplara karıştı. Tabii, ben aracı olduğum kişilerin hayvan paralarını verdim. Böyle bir vurguna düştük. 19 tane hayvan kolay mı bakılıyor. Biz dolandırıldık, başkaları da dolandırılmasın. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

"İlkokul arkadaşıyım, ismimi kullanarak insanlardan hayvan alıyor, dolandırıyor"

Eskişehir'de daire müdürü olarak görev yapan isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, U.Y'nin kendi ismini kullanarak insanları mağdur ettiğini ileri sürdü. U.Y'nin Eskişehir'de aracı olduğu kişiyi 65 bin TL dolandırdığını söyleyen kamu görevlisi, "Ramazan Bayram'ında Eskişehir'e geldi. Benim ilkokul arkadaşım oluyor kendisi. Benin yanıma uğradı ve hayvancılık ile uğraştığını söyledi. Bu süre zarfında benden para aldı. Çekinin vadesinin gelmediğini, alacaklarının dönmediğini söyleyip benden yüklü bir miktar para aldı. 3 gün içinde vereceğini söyledi. Daha sonra bana bilinmeyen bir numaradan mesaj geldi. 'U.Y isimli kişi sizin isminizi kullanarak sağdan soldan hayvan topluyor' diye. Uzun bir süre geçtikten sonra Eskişehir'den ayrıldı. Bu durumun normal olmadığını anladık ve araştırmaya geçtik. Daha önceki zamanlarda da böyle işleri olduğunu, hakkında yakalama kararının bulunduğunu öğrendik. Eskişehir'de ağabeyinin kimliğini kullanarak kaldığını öğrendik. Ben bir kişiye kefil oldum. O kişiyi de 65 bin TL'lik dolandırdı" diye konuştu.

"30 tane hayvanım gitti"

Eskişehir'de mağdur olan bir kişi ise, "U. adlı şahıs bir gün geldi. 'Hayvan almak istiyorum' dedi. 'Ben müdür beyin yanından geliyorum' dedi. Müdür beyin adını vererek bana yalan söyledi ve hayvanlarımızı aldı. Sonra biraz zaman geçti ve bana 2 bin TL para bıraktı. Kalan kısmını sonra bırakacağını söyledi fakat daha kendisine ulaşılamadı. Öğrendiğimiz kadarıyla U.Y. kendi ağabeyinin adına sahte evrak düzenleyerek geziyor. 30 tane büyükbaş hayvanım gitti" şeklinde konuştu.

"Ailemi hayvancılıkla geçindiriyordum"

Yaşadığı durumdan dolayı zor durumda olduğunu belirten Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Ekrem Selçi ise, "Hayvancılık yaparak kendi ailemi geçindiren bir insanım. Bu kişiler burada bir kasap dükkanı satın aldı. Biz de bu insanlara hayvan kesip verdik. Bir zaman sonra bu insanlar bir gün ansızın ortadan kayboldu. Kayıplara karıştı. Devlet büyüklerinde yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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