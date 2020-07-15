3 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı
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3 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı

AFYONKARAHİSAR merkezli 3 ilde, darbe girişiminin 4'üncü yılında, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na düzenlenen operasyonda; 4'ü muazzaf astsubay, 4'ü askeri liseden ilişiği kesilen 8 kişi gözaltına alındı.

3 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı
15.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:17

AFYONKARAHİSAR merkezli 3 ilde, darbe girişiminin 4'üncü yılında, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na düzenlenen operasyonda; 4'ü muazzaf astsubay, 4'ü askeri liseden ilişiği kesilen 8 kişi gözaltına alındı.

Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na, Afyonkarahisar merkezli Eskişehir ve Malatya'da operasyon düzenlendi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda; 4'ü muazzaf astsubay, 4'ü askeri liseden ilişiği kesilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ankesörlü sabit hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arandığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

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