3 İLDE EKİLEN PANCAR, KARS ŞEKER FABRİKASINDA 500 KİŞİYLE İŞLENİYOR

IĞDIR (DHA) - KARS, Iğdır ve Ağrı'ya bağlı yaklaşık 150 köyde ekilen pancar 1993 yılında hizmete açılan Kars Şeker Fabrikası'nda işlenerek şeker haline getiriliyor. 500 personelin çalıştığı fabrikada 24 saatte 2 bin ton pancar kesilerek 300 bin ton şeker elde ediliyor.

Bölgenin verimli topraklarında ekilen şeker pancarı çiftçiler tarafından kamyonlarla modern tarım tekniklerinin kullanıldığı Kars Şeker Fabrikasına getiriliyor. İlk olarak ön temizleme işleminden geçirilerek toprak ve çamurdan arındırılan pancar silolara alınıp kanal vasıtasıyla fabrikaya taşınıyor. Kanallarda basınçlı suyla yıkanan pancarlar, kesme makinelerinde belirli oranlarda parçalanıyor ve banttan geçirilerek haşlama bölümüne dökülüyor. Şerbetleme işlemi gören pancarlar daha sonra difüzyona gönderiliyor. Yüksek ısıda kaynatma işlemlerinin ardından ortaya çıkan şeker, kurutulduktan sonra torbalara doldurularak piyasaya verilmek üzere bantlarla ambara teslim ediliyor. 500 personelin çalıştığı fabrikada 24 saatte 2 bin ton pancar kesilerek 300 ton şeker elde ediliyor.

Kars Şeker Fabrikası'nda devam eden 28'inci dönem pancar kampanya süreci sonunda 77 bin ton şeker pancarından 12 bin ton kristal toz şeker, 27 bin ton küspe ve 3 bin ton melas elde edilmesi hedefleniyor. 18 Ekim'de kampanya açılışı yapılan ve 25 Ekim'de çalışmalara başlayan Kars Şeker Fabrikası'nda 3 ilin çiftçilerinin ektiği toplam 77 bin ton şeker pancarının işleneceğini ifade eden Fabrika Müdürü Ayhan Babacan, şeker satışlarının devam ettiğini ve stokçuların önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şeker pancarı kampanyasında 500 personelin çalıştığını da kaydeden Babacan, 'Pancar kalitemiz Türkiye'de birinci sırada. Şuanda digasyonlarımız ve verimimiz iyi ancak pancar sahamız çok az, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Iğdır TİGEM'de 60 bin dekarlık bir alan var bura ile uğraşıyoruz orada 5-10 bin dekarlık alanda pancar ekimini gerçekleştirmek istiyoruz. DSİ'nin ekilmeyen bir alanı var oranın da ekimi çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Kafkas Üniversitesi de bize bin dekarlık bir alan verdi oraya da önümüzdeki yıl pancar ekimi gerçekleştireceğiz. Gayemiz hem çiftçiye örnek olmak hem pancarın kazandığını göstermek hem de pancar miktarını arttırarak fabrikamızın kampanya süresinin daha uzun sürmesini sağlayarak karlı bir duruma geçmek" diye konuştu.

TÜRKŞEKER Sendikası Kars İl Temsilcisi Yaver Kop ise Kar Şeker Fabrikasında başlayan 2021-2022 kampanyasının sorunsuz olarak devam ettiğini ifade ederek, fabrikanın hammadde sıkıntısının giderilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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