3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
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3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

08.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:45
3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

MALATYA merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden, 5'i tutuklandı.

MALATYA merkezli 3 ilde düzenlenen  FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden, 5'i tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'nda şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş astsubayların da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Malatya'da ayrıca polis ekipleri FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası ile aranan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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