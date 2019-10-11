3 ilde dolandırıcılık iddiası

11.10.2019 13:46

Kocaeli merkezli 3 ilde, "oltalama" yöntemiyle bankaların internet sitelerinin benzerlerini yaparak hesap bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.İ.S. (19), O.Ö. (20), Y.T. (20), İ.B.Ş. (20), T.E. (18), T.A. (17) ve M.T. (20), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç satın aldığı belirlenen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca dijital materyallerin incelenmesi neticesinde yaklaşık 100 bin banka müşterisine ait kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri, şüphelilerin kullandığı BMW ve AUD marka araca, cumhuriyet savcısının talimatları ile el konulduğu öğrenildi.

Şüphelilerden birinin, elinde ve omzunda parayla fotoğraf çektirdiği ve 2 adet lüks aracın piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL belirlendi.

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi olmuştu.

İhbar üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "oltalama" diye tabir edilen yöntemle Türkiye'de faaliyet gösteren 3 bankanın internet sitelerinin benzerleri hazırlanıp vatandaşların hesap bilgilerinin ele geçirilerek dolandırıcılık yapıldığı belirlenmişti.

Kocaeli, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, F.A. (20), M.İ.S. (19), O.Ö. (20), Y.T. (20), İ.B.Ş. (20), T.E. (18), T.A. (17) ve M.T. (20), "bilişim sistemleriyle nitelikli hırsızlık", "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık olarak 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin, ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, silah ve suç unsurlarına el konulmuştu.

Şüphelilerden F.A. (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA