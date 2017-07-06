3 İlde Aranan 13 Adreste 130 Kilo Esrar Ele Geçti: 7 Gözaltı (2)
TUTUKLANDILARKahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.