3 İlde Aranan 13 Adreste 130 Kilo Esrar Ele Geçti: 7 Gözaltı

GÜVENLİK güçlerine yakalanmamak için iller arası uyuşturucu sevkiyatında 'öncü' ve 'artçı' ekip şeklinde hareket eden 7 uyuşturucu satıcısı, polis tarafından Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 13 adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.



Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları istihbari çalışmalarda tespit ettiği uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Şüphelilerin iller arası yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanmamak için birden fazla araç kullanıp 'öncü' ve 'artçı' ekip olarak sevkiyatı yaptıklarını belirleyen ekipler Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 130 kilo esrar ele geçirilirken, Kahramanmaraş'ta 4, Diyarbakır'da 2 ve Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde ise 1 olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada şüphelilerden birini kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Uyuşturucu temin edip ticaretini yaptıkları iddia edilen 7 kişi, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. - Kahramanmaraş