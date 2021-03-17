3 ilçesinde vakalar sıfırlandı, diğer ilçelerde 1'e kadar düştü
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3 ilçesinde vakalar sıfırlandı, diğer ilçelerde 1'e kadar düştü

17.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:47

3 ilçesinde vakalar sıfırlandı, diğer ilçelerde 1'e kadar düştü Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Baskil, Ağın ve Alacakaya ilçelerimizde yaklaşık 15 gündür vaka görülmüyor" "Vatandaşlarımız bu riskin ilk zamanlardaki gibi devam ettiğini bilerek aynı şuurla devam ederse bu sayıları daha...

3 ilçesinde vakalar sıfırlandı, diğer ilçelerde 1'e kadar düştü

Elazığ Valisi Erkaya Yırık:

"Baskil, Ağın ve Alacakaya ilçelerimizde yaklaşık 15 gündür vaka görülmüyor"

"Vatandaşlarımız bu riskin ilk zamanlardaki gibi devam ettiğini bilerek aynı şuurla devam ederse bu sayıları daha aşağı çekebiliriz, aksi takdirde yine seviyemiz yükselir, turuncu ve kırmızı olabiliriz"

"Vatandaşlarımızın ilçelerdeki hassasiyetiyle birlikte diğer ilçelerimizde vaka sayısını düşürerek genel toplamda maviye belki de daha sonra beyaz tabloya inşallah döneceğiz"

ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yapılan saha çalışmaları ve vatandaşların tedbirlere uymasıyla 3 ilçede vaka sayısı sıfırlandı, diğer ilçelerde ise 1'e kadar düştü. Hedeflerinin önce mavi ardından beyaza dönmek olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, "Vatandaşlarımız bu riskin ilk zamanlardaki gibi devam ettiğini bilerek aynı şuurla devam ederse bu sayıları daha aşağı çekebiliriz, aksi takdirde yine seviyemiz yükselir, turuncu ve kırmızı olabiliriz" diyerek uyarmayı ihmal etmedi.

2 hafta önce geçilen normalleşme süreci içerisinde vaka oranı ile sarı tablo da olan Elazığ'da sahada yapılan kapsamlı denetimler ile vatandaşların kuralları uyması ile olumlu sonuçlar alınıyor. Son açıklanan verilere göre de 100 binde 29 vaka sayısı ile yerini koruyan Elazığ'ın Baskil, Alacakaya ve Ağın ilçelerinde vaka oranı sıfırlandı. Diğer ilçelerde 1'e kadar vaka sayısı düşerken, il merkezinde ise 20'li rakamlara kadar gerileme oldu. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, filyasyon ekiplerinin çalışması, tüm kurumların denetimi ve vatandaşların hassasiyetiyle bu sonuçların alındığını belirtirken, bu şekilde devam edilirse vaka sayısının daha da düşeceğini, ancak dikkat edilmediği takdirde yükselerek turuncu ve kırmızı kategoriye kadar yükselebileceğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde pandemi görülen illeri mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkli harita ile belirlediğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, "Bu skalada ilimiz sarı renkli, orta düzey seviyede bulunmaktadır. Son açıklanan rakamlarla Yüz binde 29 gibi bir rakamla yine sarı tablodaki yerimiz devam ediyor. Ama bunun bu şekil devam edeceği anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımız yine maske, mesafe ve hijyen konusunda azami riayet göstermeleri gerekiyor" dedi.

Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Vali Yırık, "Çünkü bulaş riski halen devam ediyor. İnsanlarımız bu riskin ilk zamanlardaki gibi devam ettiğini bilerek aynı şuurla devam ederse bu sayıları daha aşağı çekebiliriz. Aksi takdirde yine seviyemiz yükselir, turuncu ve kırmızı olabiliriz. İlçelerimizde bazılarında çok az görülmekle birlikte özellikle Baskil, Ağın ve Alacakaya ilçelerimizde yaklaşık 15 gündür vaka görülmüyor. Vatandaşlarımızın ilçelerdeki hassasiyetiyle birlikte diğer ilçelerimizde vaka sayısını düşürerek genel toplamda maviye belki de daha sonra beyaz tabloya inşallah döneceğiz" diye konuştu.

3 ilçesinde vakalar sıfırlandı, diğer ilçelerde 1'e kadar düştü
3 ilçesinde vakalar sıfırlandı, diğer ilçelerde 1'e kadar düştü
3 ilçesinde vakalar sıfırlandı, diğer ilçelerde 1'e kadar düştü
3 ilçesinde vakalar sıfırlandı, diğer ilçelerde 1'e kadar düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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