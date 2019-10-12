3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

12.10.2019 14:00

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ilçe Süleymanpaşa başta olmak üzere Şarköy ve Çorlu ilçeleri olmak üzere uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 3 ilçede bir miktar uyuşturucu ve toplamda 12 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şahıslarla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA