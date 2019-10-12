3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı.

12.10.2019 14:00
3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ilçe Süleymanpaşa başta olmak üzere Şarköy ve Çorlu ilçeleri olmak üzere uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 3 ilçede bir miktar uyuşturucu ve toplamda 12 kişi yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslarla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.