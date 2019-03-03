3. İlçe Müftüleri Kongresi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi 3.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi
3. İlçe Müftüleri Kongresine katılan konuklardan detaylar
Kur'an-ı Kerim okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Değişen Dünyada Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri" temalı 3. İlçe Müftüleri Kongresine katıldı.
Kaynak: AA