3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı
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3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 2 bisiklet çalan ve 2 ayrı araçtan da hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı
28.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:53

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 2 bisiklet çalan ve 2 ayrı araçtan da hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

Nizip'te, park halindeki 2 araçtan hırsızlık yapıldığı ve 2 apartmanda da bisiklet çalındığı ihbarı yapıldı. Hırsızlık mağdurlarının şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık yapan 3 kişiyi belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, polisin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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