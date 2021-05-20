3 hırsız otomobili ittirerek böyle çaldı
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3 hırsız otomobili ittirerek böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

3 hırsız otomobili ittirerek böyle çaldı Pendik'te düz kontak yaparak çalmaya çalıştıkları otomobili çalıştıramayan hırsızlar, aracı ittire ittire götürdü Çalıntı otomobil Zeytinburnu'nda bulundu İstanbul'un Pendik ilçesinde düz kontak yaparak çalmaya çalıştıkları otomobili çalıştıramayan 3...

3 hırsız otomobili ittirerek böyle çaldı

Pendik'te düz kontak yaparak çalmaya çalıştıkları otomobili çalıştıramayan hırsızlar, aracı ittire ittire götürdü

Çalıntı otomobil Zeytinburnu'nda bulundu

İSTANBUL - İstanbul'un Pendik ilçesinde düz kontak yaparak çalmaya çalıştıkları otomobili çalıştıramayan 3 hırsız, aracı ittire ittire götürdü. Çalıntı otomobil Zeytinburnu'nda park halinde bulunurken, aracı ittire ittire götüren hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Pendik ilçesinde harekete geçen 3 hırsız, 14 Mayıs Cuma akşamı saat 19.00'da park halindeki bir otomobili gözünü kestirdi. Otomobilin yanına yaklaşan hırsızlar aracı düz kontak yaparak çalmaya çalıştı. Bu girişimi başarısız olan hırsızlar, bu kez aracı ittirmeye karar verdi. Hırsızlardan ikisi aracı iterken diğeri ise direksiyona geçti. Aracı bu şekilde götüren hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, gelen şikayet üzerine güvenlik kameralarına yakalanan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında kimliği tespit edilen ve daha önce de benzer suçlardan hakkında işlem yapıldığı belirlenen Ü.G. evinde yakalandı. Olayın diğer şüphelisi olduğu belirlenen ve yaşı küçük olduğu tespit edilen Y.B. de evinin önünde gözaltına alındı. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan 2 şüphelinin aynı gün akşam saatlerinde 3 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.B. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Ü.G. isimli şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Çalıntı araç Zeytinburnu'nda bulundu

Çalınan araç ise Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'nde park halinde bulunurken, aracı ittire ittire götüren hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

3 hırsız otomobili ittirerek böyle çaldı
3 hırsız otomobili ittirerek böyle çaldı
3 hırsız otomobili ittirerek böyle çaldı
3 hırsız otomobili ittirerek böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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