3 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı ve Can Kaybı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 3 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 3 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç? 3 Haziran Türkiye ölüm sayısı nedir? İşte 3 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 3 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 3 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç? 3 Haziran Türkiye ölüm sayısı nedir? İşte 3 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

3 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 52.305 test yapıldığı ve 867 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 24 kişi hayatını kaybetti ve 931 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 3 Haziran

3 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 166.422 oldu. Toplam can kaybı ise 4.609'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 612, toplam entübe hasta sayısının ise 261 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 130.852 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.155.349 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM."

1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hqYpVSBBL2

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 3, 2020

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Dr. Fahrettin Koca: İkinci Dalga Beklemiyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, önlemlere uyulması halinde ikinci dalga beklenmediğini söyledi. Yapılan toplantı sonrasında konuşan bakan, önemli noktalara değindi. Koca'nın açıklamasının satır başları şöyle;

Normalleşme sürecine girdik. Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız.

Ülkemiz bu süreci çok az hasarla atlattı

Hepimizi üzeceğini bildiğim bir konuyu açmak zorundayım. Bu güne kadar 4 bin 585 hastamızı kaybettik. Tedbirlerde daha başarılı olsaydık, vefat sayımız aynı olurdu diyemeyiz.

Tedbirlere uymak eğitim şartlarının normalleşmesi anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrencilere güvenli şartları hazırlamış olmalıyız.

1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır.

Üç zorluk vardır. Birinci salgının sona erdiği inançtır. İkincisi tedavideki başarıya güvenerek tedbirin unutulması ve risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir.

Maske ve 1.5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir. Maske 1.5 metre mesafenin ihlali için gerekçe olmamalı.

Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz.

Hepimizi üzeceğini bildiğim bir konuyu açmak zorundayım. Bu güne kadar 4 bin 585 hastamızı kaybettik. Tedbirlerde daha başarılı olsaydık, vefat sayımız aynı olurdu diyemeyiz.

Olağan hayata yaklaşmamız, tedbirlerin tavizsiz uygulanmasına bağlıdır.

Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz.

AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen üç saatten fazla kalmayın.