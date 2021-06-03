3 Haziran Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

3 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 3 Haziran Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Haziran Perşembe İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4022367

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/06/2021 01:00:00 - 03/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4013606

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk/ TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 03/06/2021 09:00:00 - 03/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4025413

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ARICI, ASİYE, ATAYURT, AYYILDIZ, CANDEMİR, CENGAVER, DEVRAN, FATİH, FESTİVAL, GÜLAÇAN, HAMZA, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, TOPDEMİR, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖZÇİÇEK, İNCİRLİK sk/ YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk bölgelerinde 03/06/2021 09:00:00 - 03/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4044316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah KURTULUŞ, SÜLEYMANİYE, TOPUZ sk bölgelerinde 03/06/2021 10:00:00 - 03/06/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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