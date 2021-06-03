3 Haziran Çarşamba TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
3 Haziran Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Çukur, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Kağıt Ev yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 3 Haziran Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştıma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? , bu akşam televizyonda neler var?, Bu akşam TV'de neler var? 3 Haziran yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 3 Haziran Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
3 HAZİRAN PERŞEMBE TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
- 13:15 Doya Doya Moda
- 17:15 Survivor Panaroma
- 20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
- 00:15 Survivor Ekstra
FOX YAYIN AKIŞI
- 14:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Mucize Doktor
- 23:00 Yalancı Damat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
- 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Yol Arkadaşım
- 22:30 Zaman Makinesi 1973
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16:20 Güzel Köylü
- 18.30 Star Haber
- 20:00 Akrep
- 00:15 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
- 14:00 Beni Bırakma
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Sadakatsiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
- 17:00 Anneler
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
- 00:15 Teşkilat
- 02:40 Türkan Hanım'ın Konağı
- 03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar