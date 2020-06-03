3 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 3 Haziran 2020!
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3 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 3 Haziran 2020!

3 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

3 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 3 Haziran 2020!
03.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:34

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 3 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2020 07:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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