3 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid - 19 salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri kamuoyuyla paylaşacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid - 19 salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri kamuoyuyla paylaşacak. GALATASARAY Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.FENERBAHÇESarı-lacivertliler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürecek.TRABZONSPORBordo-mavililer, Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.BAŞAKŞEHİR17.00 Turuncu-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.SÜPER LİGSüper Lig'de yer alan takımlar, hazırlıklarına devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.FENERBAHÇESarı-lacivertliler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürecek.TRABZONSPORBordo-mavililer, Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.BAŞAKŞEHİR17.00 Turuncu-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.SÜPER LİGSüper Lig'de yer alan takımlar, hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA