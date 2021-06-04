3 Haziran 2021 Haberleri
3 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Ümit Özat: Benitez yüzde 99,9 Fenerbahçe'nin hocası olacak
- Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ile gazeteci arasında ilginç diyalog
- Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı
- Erzurum'da garip doğa olayı! Görenler gözünü alamadı
- Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
- ABD basınında Türk SİHA'larına övgüler dizildi: Oyun değiştirici
- Juventus ve Milan, Altay Bayındır transferi için harekete geçti
- Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte
- Trent Alexander-Arnold, İngiltere'nin EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı
- Instagram'dan paylaştı! Ezgi Mola'ya ünlü oyuncu Beren Saat'ten çok konuşulacak destek
- Uğurcan'ın müthiş performansı sonrası sosyal medya yıkıldı: Meğer ne çok asist sığdırmışsın hayatına
- A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
- Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha
- Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar
- Fransa Ligue 1'de takım sayısı 18'e düşecek
- Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 17,5 kat arttı
- Koronavirüs aşısı yaptıranlar arasında yapılacak çekilişte kazanana 1 milyon 400 bin dolar değerinde ev hediye edilecek
- Belediyenin Atatürk'e yönelik hakaretleri kınama bildirisine MHP destek verdi, AK Partililer salonu terk etti
- Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Halil Akbunar'ın Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi
- Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi
- Ünlü giyim markasının fabrikasında çalışan 30 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu
- Shakhtar Donetsk, Marcao için servet değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor
- Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Tisserand olduğu iddia edildi
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı ortaya çıktı
- Hatay'dan kahreden haber! Askeri tır kazasında 2 askerimiz şehit düştü
- mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
- Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz
- Eşini acımadan öldüren şahıs mahkemede kendini savundu: Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim
- Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı
- Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz
- İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak
- İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek
- Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor
- Marmara'yla ilgili kimsenin duymak istemediği gerçeği Doç. Dr. Mustafa Yücel açıkladı: 5-6 yılda anca komadan çıkar
- Kara mantar hastalarının tek gözünün çıkarıldığı ameliyatlardan yeni fotoğraflar paylaşıldı
- Fenerbahçeliler bildirimlerinizi açın! 72 saat içinde merakla beklenen hoca bir emojiyle paylaşılabilir
- Elon Musk'ın Tesla'sı 6 bin aracını geri çağırdı