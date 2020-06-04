3 Haziran 2020 Haberleri
3 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
04.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:15
- Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
- ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
- Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
- İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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- Bakan Koca'nın 'Kullanmaya devam edeceğiz' dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
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- Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
- Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var
- George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
- Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
- Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
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- ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
- Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
- Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
- Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
- Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
- 37 yaşındaki adam, öldürdüğü büyükannesinin cesedini yemeye çalışırken yakalandı
- Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
- Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
- Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
- Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
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- Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
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- İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
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- Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
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- Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor