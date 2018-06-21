3. Havalimanına İlk Uçak Gaziantep'ten

3. Havalimanına İlk Uçak Gaziantep'ten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakla Gaziantep havalimanından 3. Havalimanına inecek.

3. Havalimanına İlk Uçak Gaziantep'ten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakla Gaziantep havalimanından 3. Havalimanına inecek.

Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul 3. havalimanına ilk inecek olan uçak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep mitinginden sonra Gaziantep Havalimanından uçakla 3. Havalimanına inmek için hareket etti. - GAZİANTEP

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