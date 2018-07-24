3. Havalimanı'na 25 Yıl Boyunca 1 Milyar 45 Milyon Euro Kira Ödenecek

Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli belli oldu. KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro olarak belirlenen kira bedeli 25 yıl boyunca devlete ödenecek. 25 yılın sonunda İstanbul Yeni Havalimanı'ndan devletin kasasına 26 milyar Euro'dan fazla para girmiş olacak.

"3 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3. Havalimanı hakkında açıklama yaptı. Yap-işlet-devret projeleri ile 3 milyar dolar yatırım yapıldığını belirten Mehmet Muş, garanti üzeri gelirin 440 milyon Euro olduğunu ifade etti.

TÜM TUTAR 26 MİLYAR EUROYU AŞACAK

Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeline ilişkin de konuşan Mehmet Muş, kira bedelinin KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro olduğunun bunun da 25 yıl boyunca devlet ödeneceğini belirtti.