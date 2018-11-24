Galatasaray Başkanı Cengiz: 3 Hakem Hakemliği Derhal Bırakmalıdır
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında Atiker Konyaspor maçının hakemlerini ve TFF Yönetimini istifaya davet etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün gerçekleşen olağanüstü yönetim kurulunun ardından açıklamada bulundu. Cengiz; Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'in hakemliği derhal bırakması gerektiğini belirterek "TFF de tüm kurumlarıyla bir an önce istifa etmelidir" dedi. Atiker Konyaspor maçının ardından olağanüstü yönetim kurulu toplantısı kararı alan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, toplantının ardından konuştu. Rakibe saygı ve kendine saygı anlayışından uzaklaşmadan hareket ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Cengiz, "Türkiye Futbol Federasyonu'na, futbolun tüm paydaşlarına ve rakiplerimize hep dostluk mesajı verdik. Bu yaklaşımımızın zayıflık ve acizlik olarak görüldüğünü gördük. Samimi yaklaşımımız hak ettiği karşılığı görmedi" dedi.
"HATA YOKTUR, KASIT VARDIR"
Türkiye'de VAR uygulamasının başladığı Süper Kupa finalinden bu yana Galatasaray aleyhine düzenli olarak haksızlıklar yapıldığını söyleyerek sözlerini sürdüren Mustafa Cengiz, "Bu kasıtlı eylemlerin sürekli tekrarlanarak, saha içinde seyirciyi tahrik edici şekilde dakikalarca kararsız kılınıp bekletilmekte ne hedeflenmektedir. Hakem kararsız kalmamalıdır, şüpheye düştüğü anda VAR kontrolünü duysal ve görsel olarak yapmalıdır. Aklı selim hiç kimsenin kabullenemeyeceği haksız kararın, korkmadan, çekinmeden 10 binlerce seyirci önünde kışkırtıcı şekilde uygulanmasının nasıl bir hedefi vardır. Burada hata değil kasıt olduğuna inanıyoruz. VAR sistemi, son oynanan derbide, rakip oyuncunun ceza sahası içinde oyuncumuza yaptığı faulde kullanılmadı ve hakem Fırat Aydınus görmezden geldi. Bunun ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik ama ceza kuruluna sevk edildik. Atiker Konyaspor maçının 88. dakikasında çok tartışmalı bir karar alında ve hakem, görüntüleri izleme gereği bile duymadı. Kulaktan iletişimle saha içi ve saha dışı tahrik unsuru oldu. Açıkça görüldü ki tartışmalı pozisyonun asla bir penaltı kararı olmaması gerekirdi" açıklamasını yaptı.
"TÜM KURUMLAR DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"
Dürüstlüğün şeffaflık gerektirdiğinin altını çizen Mustafa Cengiz, "Dürüst olmak için açık olmanız gerekmektedir. Bu kavramlar karşılığını bulamamıştır. VAR hakemiyle sahadaki hakemin konuşmalarının deşifre edilip açıklanmasını istiyoruz. TFF gereğini yapmadığı takdirde, FIFA ve UEFA nezdinde derhal harekete geçilecektir. Galatasaray'ın haklarını gasp eden 3 hakem, Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek, hakemlik camiasının dışında kalmalıdır ve bu 3 hakem derhal hakemliği bırakmalıdır. Güvenilirliği sürekli olarak tartışılan bir kurum haline gelen TFF bu durumun baş sorumlusudur. TFF dünyanın gündemindeki footbal leaks belgelerini neden yok saymaktadır. Bu federasyon 2002 Dünya üçüncüsü ve 2008 Avrupa üçüncüsü olan Türkiye'yi bugün küme düşürmüştür. Son aldığı kararların tümü tartışılan TFF şüpheyle yaklaşılan bir kurum olmuştur ve tüm kurumlarıyla istifa etmelidir. Bu istifa Türk futbolunun gelişmesi için elzemdir. Camiamız içeriden ve dışarıdan her türlü kışkırtmaya karşı temkinli olmalıdır. Geri çekilmeyeceğiz. Kenetlenin başka Galatasaray yok" diyerek sözlerini tamamladı.
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geçene sene ve bu sene beşiktaş bu hakemlerle olmaz diyor sürekli ağlamayın diyen galatasaraylılar noldu siz niye ağlıyorsunuz illa başınıza gelecek değil mi beter olun daha beter.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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mememmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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sus lan sus turkiyeye yeni moda getirdiniz hakem hanimlarida konusturdunuz sonunda susCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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SONUNA KADAR ARKANDAYIZ BAŞKANIM GEREKİRSE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BAĞIMSIZ ADAYI OL OYUM SANACevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
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BİZ OYUNUNUZU GÖRDÜK fenev ve bjk NİN DURUMU ORTADA SAĞLAM KALAN BİR GALATSARAYDI ONUDA BÖYLE BİTİRMEYE ÇALIŞIP 40. 000. 000 MİLYON GALATASARAYLIYI KARŞINIZA ALDINIZ SIRF 1500 taraftarı olan başakşehir için adamları lider yapıp KATARLILARA SATACAKSINIZ. . . . . HİÇ BİR İŞE YARAMAYAN MİLLİ TAKIMI BERBAT EDEN TFF İSTİFA ETMELİ ADALET VARDIDA BİZ Mİ GÖREMİYORUZ. . . . . ADALET VARSA TFF İSTİFA ETMELİ. . . DEMİRÖREN GRUBUNUDA KOÇ GRUBUNUDA ŞAHSIM ADINA PROTESTO VE BOYKOT EDECEĞİM. . . .Cevap Yaz 15 13 Yayından Kaldır