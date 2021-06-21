3 haftada 518 bin kişi hava yoluyla Antalya'ya geldi
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3 haftada 518 bin kişi hava yoluyla Antalya'ya geldi

3 haftada 518 bin kişi hava yoluyla Antalya'ya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Düşen vaka sayıları, aşılamada olan artış ve Güvenli Turizm Sertifikasının getirdiği güven ile turizm kenti Antalya'da hava yolu trafiği hareketlendi.

Düşen vaka sayıları, aşılamada olan artış ve Güvenli Turizm Sertifikasının getirdiği güven ile turizm kenti Antalya'da hava yolu trafiği hareketlendi. Haziran ayının ilk üç haftasında Antalya Havaalanı'na 518 bin 198 kişi iniş yaptı.

Turizm kenti Antalya, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine kapılarını açmaya başladı. Düşen vaka sayıları ile birlikte hareketlenen turizm sezonunda, Haziran ayının ilk üç haftasında gelen yolcu sayısı dış hatlarda 367 bin 969, iç hatlarda ise 150 bin 229 oldu. 3 haftalık süreçte toplamda 518 bin 198 kişi Antalya'ya iniş yaptı. Antalya Havaalanına en çok yolcu indiren ülkelerde ise ilk 5'te 149 bin 964 kişiyle Ukrayna birinci, 54 bin 766 kişi ile Almanya ikinci, 33 bin 555 kişi ile Polonya üçüncü, 18 bin 946 kişi sayısıyla Belarus dördüncü, 16 bin 509 kişi ile de Moldovya beşinci oldu. Sayıyı sıralama ile Romanya, Kazakistan, Sırbistan, Litvanya, Makedonya ve Ürdün takip etti. - ANTALYA

3 haftada 518 bin kişi hava yoluyla Antalya'ya geldi
3 haftada 518 bin kişi hava yoluyla Antalya'ya geldi
3 haftada 518 bin kişi hava yoluyla Antalya'ya geldi
3 haftada 518 bin kişi hava yoluyla Antalya'ya geldi
3 haftada 518 bin kişi hava yoluyla Antalya'ya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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