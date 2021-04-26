3 hafta tam kapanma olacak mı? 3 haftalık tam kapanma mı olacak?
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3 hafta tam kapanma olacak mı? 3 haftalık tam kapanma mı olacak?

3 hafta tam kapanma olacak mı? 3 haftalık tam kapanma mı olacak?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

2 haftalık kısmi kapanma sürecinin değerlendirileceği Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 3 haftalık bir tam kapanma durumu ele alınacak. Peki, 3 haftalık tam kapanma mı olacak?

Koronavirüsle mücadele konusunda iki hafta önce yapılan Kabine toplantısından kısmi kapanma süreci için karar çıkmıştı. Buna göre birçok alanda kısıtlamaların dozu artırılmıştı. Ancak alınan kararların beklenen sonuçları vermemesi üzerine yeni bir planlama yapıldı. 3 hafta tam kapanma olacak mı?

3 HAFTA TAM KAPANMA OLACAK MI?

2 haftalık kısmi kapanma sürecinin değerlendirileceği Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 3 haftalık bir tam kapanma durumu ele alınacak. Market ve üretim ağları hariç tüm iş yerlerinin kapanmasının gündeme geleceği bu süreçte, aşılamayı hızlandırıp bayram sonuna kadar önemli bir yol katetmek isteniyor.

3 HAFTALIK KAPANMADA AŞILAMA HIZLANACAK

Edinilen bilgiye göre, bugün 15.30'da toplanacak Kabine'de Ramazan Bayramı'nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümetten yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail'in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi.

MARKET VB. YERLER HARİCİNDE KAPANMA OLABİLİR

Hürriyet'in haberine göre uzmanlar, kapatmanın birinci dalgadaki kararlara dönülmesi anlamına geldiğini ifade ettiler. Buna göre kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri ve tüm işletmeleri kapsayacağı, üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri gibi daha önce sayılan yerlerin hariç tutulacağı iddia ediliyor. Yeni kararların daha esnek olmasını isteyenler de bulunuyor. 3 haftalık bir sıkı kontrol döneminin ardından, vaka ve ölüm oranlarında önemli bir gerileme ile yaza girilmesinin planlandığı belirtiliyor.

GERİLEME BAŞLADI

Öte yandan yapılan değerlendirmelerde, 17 Nisan'dan itibaren vaka sayılarının plato çizmeye başladığı, son birkaç günde yayılım hızının düştüğü belirtiliyor. Son birkaç günde iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerinde seyrettiği, bunun önemli bir kırılma noktası olduğu ifade edildi. Aktif vaka sayısının azalması anlamına gelen bu sonucun önemli olduğu belirtildi. Test-vaka oranında da düşüş gözlemlendi. Yüzde 20'ler civarında olan oran yüzde 16'lara geriledi.

REVİZYON SONRASI İLK KABİNE TOPLANTISI

Revizyonun ardından bugün üç yeni bakanın katılımıyla toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündem maddesi Ramazan Bayramı'na kadar alınacak yeni tedbirler ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" açıklamasının ardından Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar olacak.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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