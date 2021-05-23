3 Hafta sonra ilk saldırı!

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermişti.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermişti.

Filistin Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze Lideri Yahya Sinwar, İsrail ile varılan ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi.

İsrail tarafından suikastla tehdit edilmesine rağmen Gazze sokaklarında yürürken görüntülenen Sinwar, İsrail güçlerinin hava saldırılarında hayatını kaybeden Gazze Tugay Komutanı Bassem Issa için düzenlenen anma törenine katıldı.

Sinwar'ın, Issa için düzenlenen anma törenine katılması bazı kesimler tarafından İsrail'e meydan okuma olarak nitelendirilirken, bazı kesimler ise söz konusu hareketi şehitlere yönelik bir sadakat mesajı olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ile Hamas'a ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması için çağrıda bulundu. Konsey 11 günlük krizin ardından ateşkes anlaşması yapılmasından memnun olduklarını da kaydetti.

Bu arada Dünya'dan Filistin'e destek sesleri yükselmeye devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlerken, gösteride 'İsrail'e boykot' çağrısı yapıldı.

Bosna Hersek'teki Filistinliler Birliği de varılan ateşkesin ardından Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı gönderdi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Batı Şeria'da bulunan El Halil kentindeki çatışmaların da sona ermesiyle cadde ve sokaklar normale dönüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte kentte sakinlik hakim olurken, pazar yerlerinin ve dükkanların hareketlendiği görüldü.

Öte yandan can sıkıcı haber sabah saatlerinde geldi. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Olayda 4'ü Kudüs İslami Vakıflar İdaresi çalışanı en az 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı