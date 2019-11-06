3 Güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu

3 Güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu

Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 3 silahlı Güvenlik Görevlisi alımına 392 kişi başvurdu.

06.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:50
3 Güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu

Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 3 silahlı Güvenlik Görevlisi alımına 392 kişi başvurdu.


Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona ermesinden sonra Niğde Kültür Merkezinde kura çekimi yapıldı. Silahlı 3 Güvenlik Görevlisi alımı yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne toplamda 392 kişi başvurdu. Yapılan kura çekiminde 12 asil 12 yedek seçilirken önümüzdeki günlerde 3 kişinin belirlenmesi için mülakat yapılacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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